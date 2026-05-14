＜セイコー プレザージュ＞クラシックシリーズクラフツマンシップ 有田焼ダイヤル 限定モデルセイコーウオッチは、＜セイコー プレザージュ＞クラシックシリーズから、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を発売する。瑠璃色の釉薬を施した有田焼ダイヤルを採用した限定モデルは、全世界1500本の数量限定で、7月10日発売予定となる。有田焼ダイヤル日本が世界に誇る伝統と技術が融合したこの有田焼ダイヤルは、従来の4倍以