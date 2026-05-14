「生きられているのはあの時のお若い男性のおかげさまです」――。【あわや大惨事】まさかのアクシデントが発生してしまい…東京都在住の60代女性・Kさんが思い出すのは、30年以上前の出来事。その日彼女は、駅のホームに転落した。＜Kさんからのおたより＞1994年ごろのことになります。当時私は30代で、その日は勤務が終わり会社を出るころ、急に身体を支えられないような体調不良が起き始めました。それでも会社から駅まで５分、