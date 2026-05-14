矢野経済研究所は、国内のベビー関連ビジネス市場を調査し、ベビー用品、ベビー関連サービスの各分野別の市場動向、参入事業者の動向、将来展望を明らかにした。その結果、2025年のベビー関連ビジネスの市場規模は前年比2.0％増の4兆6570億円に達した。需要層減少の影響で多くの分野が伸び悩みとなるも、補助金の増額による保育園の伸長によって市場全体はプラス推移を維持するとみられる。2025年のベビー関連ビジネスの市場規模（