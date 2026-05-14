6 月以降に放映予定のCM「スマホ苦手派も安心篇」からライフネット生命は、「定期死亡保険」「終身医療保険」「終身がん保険」について、6月（予定）から、申し込みの契約年齢を現在の70歳から80歳まで引き上げることを発表した。あわせて、それぞれの保険商品においてその年代の人に保険料を抑えたプランを選択できるよう、最低保障金額のバリエーションを増やす。「ネットで保険に入りたいすべての人に最高の保険体験を届ける」