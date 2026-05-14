近鉄は南大阪線などで24年ぶりとなる新型一般車両を導入予定で、試乗会が行われました。 近畿日本鉄道が24年ぶりに南大阪線や吉野線などに導入する新型一般車両「6A系」。ベビーカーやスーツケースなどを置くことができる座席「やさしば」や、利用状況に合わせて向きが変わる座席のほか、近鉄の一般車両で初めてとなる有料座席指定サービス「すわれ～る」の座席も設けられています。また