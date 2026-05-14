スポーツ用品販売のアルペンは、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション“CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第4弾を5月22日から全国のスポーツデポ・アルペンで販売する。「Fundamentals」をコンセプトに、余計なものを削ぎ落とし、シューズ本来の機能美を追求したデザインのスポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション。ランナーから絶大な人気を誇るペガ