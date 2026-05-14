「ポテトチップス しょうゆWマヨ」カルビーは、一昨年2月まで定番で発売していた「ポテトチップス しょうゆマヨ」のマヨネーズ風味を2倍にした「ポテトチップス しょうゆWマヨ」を5月25日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。「カルビー ポテトチップス」シリーズは、昨年9月に発売50周年を迎えたロングセラーブランド。「しょうゆマヨ」は1998年に初めて発売し、一昨年2月まで定番として全国で通年発売していた。