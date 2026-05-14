「ＤｅＮＡ−中日」（１４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの前監督、三浦大輔氏が中継したＢＳ−ＴＢＳで解説を務めた。中継では正捕手の山本がソフトバンクにトレードとなり、松尾への期待が高まっていることに言及。三浦氏は「（球団は）松尾選手が軸で中心で戦っていくという意思表示ですよね。（正捕手の座は）本人も与えられたというより、自分から取りにいかないと。誰が見ても正捕手だ、ってなっていかないといけない」