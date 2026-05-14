モスクワ郊外の雪原でロシアのプーチン大統領と散歩する秋田犬「ゆめ」（手前）。右にいるのはブルガリア・シェパードの「バッフィー」＝2013年3月（タス＝共同）【モスクワ共同】愛犬家として知られるロシアのプーチン大統領には、秋田犬以外にも過去に数カ国から犬が贈られてきた。モスクワ郊外の大統領公邸周辺で飼育されているとみられるが、厳重に警備されているプライベート空間での犬たちの「その後」はベールに包まれて