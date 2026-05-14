三島由紀夫賞に決まった豊永浩平さん（右）と山本周五郎賞に決まった蝉谷めぐ実さん＝14日午後、東京都内第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞（新潮文芸振興会主催）の選考会が14日、東京都内で開かれ、三島賞は豊永浩平さん（23）の「はくしむるち」（講談社）、山本賞は蝉谷めぐ実さん（33）の「見えるか保己一」（KADOKAWA）に贈られることが決まった。豊永さんは2003年、那覇市生まれ。琉球大在学中の24年に「月ぬ走いや、馬