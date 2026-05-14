タレントのほしのあき（49）が14日、自身のインスタグラムを更新。かつてともにグラビアアイドル界で活躍した親友との2ショットを披露した。ほしのは「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ」と、タレントの熊田曜子（44）と会ったと報告。「1時間くらいだけど色々話して、色々質問しましたポールダンサーのくまちゃん毎日練習しているからアザだらけだったよ大会頑張ってね」とつづった。また、2人のスマホケー