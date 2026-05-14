アメリカのホワイトハウス当局者によりますと、トランプ大統領と習近平国家主席が会談でホルムズ海峡が開放された状態であるべきだという考えで一致したということです。【映像】米中首脳会談の様子この当局者は会談での台湾問題の扱いについては言及しませんでした。ホワイトハウスの当局者によりますとイラン情勢をめぐってトランプ大統領と習主席はエネルギーの自由な流通を確保するため、ホルムズ海峡が開放された状態で