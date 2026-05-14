第1日、4アンダーで首位の前田光史朗＝茨木CC関西オープン選手権第1日（14日・大阪府茨木CC＝6734ヤード、パー70）ツアー未勝利の25歳、前田光史朗が6バーディー、2ボギーの66で首位発進した。1打差の2位に通算21勝の池田勇太、市原弘大、山下勝将、池村寛世、原敏之、鍋谷太一が並んだ。2戦連続優勝が懸かる堀川未来夢ら4人が68で8位。さらに1打差で45歳の宮里優作ら12人が続いた。（賞金総額8千万円、優勝1600万円、出場150