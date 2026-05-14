習近平氏の発言要旨（中国外務省の発表による）冒頭発言トランプ大統領の９年ぶりの訪中に世界が注目している。１００年に１度の大変革が加速し、国際情勢は変動と混乱が入り交じり、世界は新たな岐路に立っている。中米両国はいわゆる「ツキディデスのわな」を乗り越え、大国関係の新たな枠組みを構築できるだろうか。手を携えてグローバルな課題に対応し、世界にさらなる安定をもたらすことができるだろうか。両国国民の福祉と