お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、自身のインスタグラムで、2023年1月に結婚した妻が第1子男児を出産したことを発表。この日配信のニッポン放送のポッドキャスト番組「オールナイトニッポンPODCASTアンガールズのジャンピン」でも報告した。インスタグラムでは「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」とベビーを抱いてほほ笑