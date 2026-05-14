「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」（１４日、平和島）渡辺崇（３８）＝福岡・１０１期・Ｂ１＝が１４日の３日目５Ｒで１着。インから逃げて予選突破の一番乗りを決めた。レース後は「足は全部がいいし中堅上位はある。操縦性も問題ないし気になるところはない」と手応えをつかんでいた。３号艇で登場する１５日の準優１１Ｒを見据えては「準優でも戦える足はあるしチャンスはあると思います」とニッコリ。「久々に優出したいし頑張り