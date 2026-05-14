同じ「世帯年収800万円」でも、働き方によって手取りが変わることがあります。 今回のケースのように、夫婦共働きで800万円のケースと、夫婦の一方が年収800万円でもう一方が専業主婦・主夫のケースでは、手取りに差が出ます。その理由は、各種控除の適用の仕方が変わるからです。 本記事では、おもに所得税の仕組みに着目しながら、夫婦共働きと、片方が専業主婦・主夫である場合とで、手取り額