定年後に年金以外で収入を得る手段として、再雇用や再就職が考えられます。再就職を検討する場合、一旦離職するため失業保険を受け取りたいと考えている人もいるでしょう。再雇用を選択して同じ会社で継続して働くのか、失業保険を受け取りながら再就職先を探すのかは、よく検討して決めることが大切です。 今回は、失業保険で受け取れる金額の計算方法や、再雇用で働く場合の収入の差などについてご紹介します。