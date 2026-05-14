浦田が遊撃で見せたビッグプレーに反響■巨人 4ー2 広島（13日・福井）巨人・浦田俊輔内野手は13日、福井で行われた広島戦に「1番・二塁」で先発出場。11回から遊撃に守備位置を変更すると、12回1死三塁の場面で中前に抜けるかという打球を好捕。そのまま本塁に送球してピンチを救った。この“美技”に「神守備だった」とファンから絶賛の声が上がっている。1-1で迎えた延長12回、田和廉投手が1死三塁のピンチを迎えた。俊足の