東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。【14日の気温】14日は県内全域で気温が高くなりました。朝倉市や八女市では最高気温が30℃以上となり、福岡県内でことし初の真夏日となりました。【15日の天気】15日も一日晴れて、天気の崩れはなさそうです。日差しがよく届き、15日も気温が高くなるでしょう。【15日の気温】最高気温は福岡と北九州市で27℃、久留米市と佐賀市で30℃の