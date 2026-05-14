ニセ電話詐欺の被害を防いだとして、北九州市のコンビニエンスストアの従業員に14日、感謝状が贈られました。警察から感謝状を贈られたのは、ローソン八幡竹末二丁目店の従業員、益田睦美さんです。益田さんはことし3月、店を訪れた高齢女性が携帯電話で通話をしながら20万円分の電子マネーカードを購入しようとしたことを不審に思い、声をかけました。女性が「指示された」と話したことから、益田さんは通話を