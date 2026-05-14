5月24日には、東京ガーデンシアターにて初全国ツアーの追加公演も控えているIS:SUEがパワーアップしてRayにカムバック♡ 今回は、170cmの長身とスラリとのびた手足で魅せるIS:SUEのダンシングマシーン・YUUKIの魅力に迫ります。ここでしか見られないギャップの数々に注目です！IS:SUEをもっと知りたくてそれぞれの個性とキャラがきちんと立っているのは、IS:SUEの魅力のひとつ。美の秘訣から今後の目標まで……知れば知るほど