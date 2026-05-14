◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１４日、美浦トレセン皐月賞１２着のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、競馬の祭典に向けて２週前追い切りを行った。Ｗコースで目黒記念に出走予定のウィクトルウェルス（４歳オープン）から２馬身先行する形。馬なりのまま併入となり、５ハロン６８秒８―１１秒５をマークした。管理する宮田調教師