２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢さん（享年５６）のお別れ会が１４日、東京・豊洲ＰＩＴで行われた。親交が深かった歌手の西川貴教も参列。故人をしのんだ。参列後には報道陣の取材に対応。一緒にレコーディングしたこともあったといい「彼の表現する音楽に全部表れている。歌に寄り添う、一緒に音を紡いでくれる、背中を預けられる頼もしいドラマーでした」と振り返った。周囲から病