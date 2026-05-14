今年3月にアメリカで行われたサッカーの国際大会に、AC長野パルセイロレディースの下部組織から一人の女子高校生が出場選手に選ばれました。この大会で自信をつけ、さらなる活躍を誓いました。長野県須坂市にある高校の農業科に通う2年生の清水唯音さん（16）。真剣に授業に取り組み、昼休みは仲の良い友達とランチ。いろいろな話をして笑う姿はどこにでもいる普通の高校生です。しかし、場所が変わるとその表情は一変