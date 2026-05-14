厚労省の仁木博文副大臣（右）に要望書を提出する「全国コロナ後遺症患者と家族の会」の担当者＝14日午後、厚労省新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩む当事者らの団体「全国コロナ後遺症患者と家族の会」は14日、後遺症の診療に対応できる医療機関を都道府県にそれぞれ1カ所以上整備することなどを求めた要望書を厚生労働省に提出した。仁木博文副大臣が受け取った。要望書は、診療に対応できる医療機関が大都市部以外は限