さいたま市桜区のマンションで昨年4月、住人の高校1年の女子生徒＝当時（15）＝が刺され死亡した事件で、さいたま地検は14日、殺人と銃刀法違反の罪で無職谷内寛幸容疑者（26）を起訴した。地検は昨年4月末〜今年5月、刑事責任能力の有無を調べるため、鑑定留置をしていた。認否を明らかにしていない。起訴状などによると昨年4月14日、刃体の長さ約17センチの包丁で手柄玲奈さんの頭や首を多数回突き刺し、死亡させたとしてい