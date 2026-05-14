バーミヤン（運営：すかいらーくレストラン）は14日、こってりとした味わいの新しいラーメンラインアップを楽しめる『背脂夏の陣』の開催をスタートした。【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』極太ワシワシ麺に厚切り焼豚とたっぷり野菜、背脂で背徳感MAXの「バミ郎そば」や、 背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む、キレのあるコク旨ラーメンを展開する。■バーミヤン『背脂夏の陣』対象店舗：バ