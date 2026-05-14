石油元売り大手3社の連結純利益石油元売り大手3社の2026年3月期連結決算が14日出そろった。中東情勢の悪化による原油高に伴い、石油製品の販売価格が調達時よりも上がり、全社の純利益が前期比で増益となった。27年3月期の連結業績予想は、各社ともホルムズ海峡が今夏以降に通航可能となる前提で見通しを立てた。出光興産とコスモエネルギーHDは、原油価格が段階的に下落し、大幅な減益になると見込んだ。最大手のENEOS（エネ