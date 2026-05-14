◇プロ野球セ・リーグDeNAｰ中日(14日、横浜スタジアム)中日のカリステ選手がスライディングキャッチを試みるも惜しくもグラブからこぼれ落ちました。3回にヒュンメル選手の打球をカリステ選手が帽子が落ちるほどの全力疾走で捕球に成功し、先制点を許しませんでした。4回に1アウトの場面で宮粼敏郎選手の打球は再び右中間へ。カリステ選手がスライディングでキャッチを試みるもグラブからこぼれ落ち、2塁打を許しました