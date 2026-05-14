１４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３５１円７２銭（０・７０％）安の５万２６円２５銭だった。６営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２０６銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６１８円０６銭（０・９８％）安の６万２６５４円０５銭だった。読売３３３は１３日まで５営業日連続で上昇して高値圏にあったことから、半導体