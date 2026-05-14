アニメ「ルパン三世」やNHKの紀行番組「小さな旅」の音楽で知られる作曲家で、4日に84歳で死去した大野雄二（おおの・ゆうじ）さんの公式Xが14日に更新。その内容が反響を呼んでいる。公式Xに「では又、バイビー」とつづられ、笑顔でカメラに向かって手を振る大野さんの写真が掲載された。フォロワーからは「天国でもすばらしい響きを与えてください」「これからもずっと貴方の音楽を聴き続けます」「素敵な先生、お別れは言い