ホンダ「レイルライン」シリーズの象徴として導入される「新型パスポート」ホンダは「東京オートサロン2026」で、SUVの新たな方向性として「トレイルライン」を掲げ、複数モデルへの展開を示しました。その中核を担うのが、2026年後半に国内導入も予定されているラージSUV「PASSPORT（パスポート）」の最上級仕様「TRAILSPORT ELITE（トレイルスポーツ エリート）」です。【画像】これがホンダの本格“四輪駆動”SUV「新型パス