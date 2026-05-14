四国をはじめ、新幹線の実現を目指している全国6つの期成会などは、新幹線の着工に必要な調査の実施などを求め、きょう（14日）共同で国に要望活動を行いました。 【写真を見る】新幹線の実現を目指している全国6つの期成会などが共同で国に要望調査の早期実施や財源の大幅な拡充など求める 木原稔官房長官を訪ねたのは、四国新幹線整備促進期成会の長井啓介会長や、香川県の池田知事ら全国各地の知事です。 全国各地では四国