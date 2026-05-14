私はキミカ（34）。息子のタイジュ（新一年生）が初日から一週間以上、登校班に置き去りにされています。今朝は子ども会会長の立ち会いのもと、学校に行く前の少しの時間に登校班のメンバーとその保護者数名で話し合いが行われました。私が一週間以上耐えていた理由は、証拠を集めるためですが、そうしておいてよかったと心から思っています。班長のミカって子は言い訳ばかりで、自分がしていることの重大さを理解していないのはも