南海トラフ地震など四国で大規模災害が発生した際、空から情報を収集する新型の災害対策用ヘリコプターが報道陣に公開されました。 【写真を見る】災害対策用ヘリコプター「愛らんど」を新型に更新11人乗りで最高時速は250キロ四国地方整備局【香川】 四国地方整備局が公開した災害対策用ヘリコプター2代目「愛らんど」です。 初代の就航から20年が経過し老朽化したため、先月更新されました。 欧州（ヨ