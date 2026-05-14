TCL JAPAN ELECTRONICS株式会社は、「OLED+」や「QD-Mini LED」パネルを採用した4K高リフレッシュレート対応ゲーミングモニター計5シリーズを発表した。 （関連：【画像】名門オーディオブランドであるBANG & OLUFSEN監修サウンド搭載モデルも） ラインアップには、4K/240HzとFHD/480Hzを切り替え可能なデュアルモード対応のOLED+モニターをはじめ、高精細ローカルデ