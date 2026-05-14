赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第6話物心ついた頃から【義姉の気持ち】【編集部コメント】マイコさんの善意を素直に受け取れなかったアヤさん、幼少期から常にお兄さんと比べられて育ってきたの