今回のライフル廃棄の経緯です。警察は池上さんが２０１８年、クマ駆除のために発砲したことについて、銃刀法違反の疑いで捜査していて、証拠品として２丁のライフル銃を押収していました。池上さんは北海道公安委員会に猟銃所持許可を取り消されたことに対し訴訟を起こし、最高裁で勝訴。４月９日に北海道公安委員会からライフル銃１丁の返還を受けました。しかし、もう１丁のライフル銃について、検察は２０１９年、刑事事件を不