レーンに並ぶのは抹茶の原料となる「てん茶」です。世界的に抹茶の需要が高まる中、14日、県茶市場で取引会が行われました。入札の平均価格は1キロ当たり約1万9000円で2025年と比べて約1.8倍となりました。14日、鹿児島市の県茶市場で行われたのは、抹茶の原料となる「てん茶」の取引会です。2025年から始まり今回で3回目となった取引会。県内27の工場から64品、約5.8トンが出品されました。日本最大規模のてん茶の生