きょう午前、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性が死亡しました。警察は「強盗に関わった」と話す自称10代の男を確保し、捜査しています。現場からお伝えします。栃木県上三川町の現場です。日が沈んできましたが、現場の住宅前には規制線がはられていて、警察官が警備を続けています。緊張感に包まれています。きょう午前9時半ごろ、上三川町に住む男性から「強盗で