北京で行われた米中首脳会談。トランプ大統領は、この後まもなくアメリカの企業トップらとともに国賓晩餐会に出席します。中継です。トランプ大統領はこのあと、日本時間午後7時から人民大会堂での国賓晩餐会に出席します。晩餐会には今回の訪中に同行している、電気自動車大手「テスラ」を率いるイーロン・マスク氏や半導体大手「エヌビディア」CEOのジェンスン・フアン氏らアメリカの大手企業トップらも出席するとみられます。中