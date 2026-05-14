ホンダの昨年度の決算が1957年の上場以来初めて赤字となりました。4000億円を超える巨額赤字です。ホンダ三部敏宏 社長「2025年の大きな変化に対して、柔軟に対応できなかったというのが今回の我々の大きな反省」前の年度は8000億円あまりの最終利益を計上したホンダ。今年3月までの1年間の決算では、一転して4239億円の巨額の赤字に転落しました。赤字は1957年の上場以来初めてです。トランプ政権の政策転換を受け、アメリ