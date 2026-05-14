木曜日は高気圧に覆われて晴れる所が多くなりましたが、上空の寒気の影響で、大気が不安定な状態は夜遅くにかけても続きそうです。急な雷雨・突風・ひょうなどに気をつけてください。金曜日は、上空の寒気は離れて、広く高気圧の圏内で、安定して晴れる所が多くなる見込みです。【CGを見る】全国の週間天気予報【金曜日の天気】金曜日は広い範囲で安定して晴れるでしょう。ただ、静岡県や和歌山県の山沿い、九州南部では午後は雨が