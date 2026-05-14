船の解体工事現場の火災で住民に避難指示が出されました。【映像】黒煙立ち上る火災現場の様子午後0時50分ごろ広島県呉市で「大量の黒煙が見える」と通報が相次ぎました。警察などによりますと廃船や廃材などが燃えていて、現在も消火活動が続けられています。市はさきほど、住民の安全を確保するため付近の356世帯650人に避難指示を出しました。（ANNニュース）