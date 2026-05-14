はしかの全国の患者数が、1週間で23人確認されました。今年に入って感染者はすでに460人を超え、去年の4.3倍のペースで増えています。【映像】はしか流行続く 「ワクチン未接種」で感染増加もJIHS＝国立健康危機管理研究機構によりますと、3日までの1週間に新たに報告されたはしかの感染者数は23人でした。都道府県別にみると、東京が13人で最も多く次いで、埼玉で6人、神奈川、千葉などで1人となっています。今年に入り、