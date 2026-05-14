歌手でタレントの中川翔子さんが5月14日、自身のインスタグラムを更新。双子の性格について「0歳で性格がすでにはっきり分かれてます」と伝えています。【写真を見る】【 中川翔子 】0歳双子の性格「パパ似お兄ちゃんはママ派」「ママ似弟くんはパパ派」夫婦で子育て分担も中川さんは「双子が毎日かわいいです髪型性格顔全て似てないけどかわいいふたり」と双子でも違いがあるとし、「パパ似お兄ちゃんはママ派ママ似弟くん