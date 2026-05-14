相次ぐバスの車内での乗客による刃物事案などを受け、警視庁がバス会社などと連携し対処訓練をしました。【映像】バスジャック訓練の様子東京・練馬区での訓練は複数の男らがバスの車内で乗客を刃物で切りつけ人質を取るなどした想定で実施されました。訓練にはバス会社の職員などおよそ50人が参加し、乗客の避難誘導の手順や拳銃を持った犯人を警察犬が制圧する手順などを確認しました。先月、中野区や広島市では路線バス