茂木外務大臣は新たに日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。石油元売り大手ENEOSは「安全な通過が実現できた」と発表しました。【映像】日本関係船舶がホルムズ海峡を通過茂木外務大臣「本日ペルシャ湾に滞留していた日本関係船舶が、ホルムズ海峡を通過してペルシャ湾外に退避をいたしました。」茂木大臣は、船には日本人4人が乗っているとして、「邦人保護の観点を含めて前向きな動きととらえている