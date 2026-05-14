ソフトバンクからトレードで横浜ＤｅＮＡに加入した尾形（左）と井上朋（右）。中央は木村球団社長＝横浜市中区の球団事務所ソフトバンクからトレードで加入した尾形崇斗（しゅうと）投手（２５）＝１８２センチ、９０キロ、右投げ右打ち＝と井上朋也内野手（２３）＝１８２センチ、９１キロ、右投げ右打ち＝が１４日、横浜市中区の球団事務所で入団会見に臨んだ。背番号は尾形が３６、井上朋が４０に決まった。尾形は１６０キ